شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. و5.3% لبرنت و7.1% للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية للاسبوع الثالث على التوالى، حيث انخفض خام القياس العالمى برنت بنحو 5.3%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو7.1%.

وسجلت أسعارالنفط 75.30 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.34 دولار.

وبحث وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية مع رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، سبل تمتين الشراكة بين البلدين وتطويرها عبر تجديد اتفاقية تزويد لبنان بالنفط العراقى.

وجاء ذلك وفقا لبيان رسمي من وزارة الطاقة اللبنانية عقب لقاء فياض برئيس الوزراء العراقى ببغداد التي يزورها وزير الطاقة اللبناني للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولى الثالث للمياه في بغداد بدعوة رسمية من نظيره وزير الموارد المائية الدكتور عون دياب عبدالله.

وطلب فياض من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بحث إمكانية زيادة كمية النفط العراقي المقدم للبنان بما يخدم العلاقة واستمرارها بين البلدين الشقيقين، داعيا لبحث إمكانية استيراد كمية اضافية بشروط تجارية مما يمكّن من تنفيذ خطة الكهرباء بالإطار المطلوب للوصول الى 12 ساعة تغذية كهربائية يومياً وذلك ضمن أعلى معايير للشفافية والرقابة.

وأوضح البيان أن اللقاء تطرّق إلى بحث فرصة اعادة تفعيل خط النفط ومصفاة التكرير وخزانات التخزين عبر خلق شراكة استراتيجية نافذة في حوض البحر الابيض المتوسط.