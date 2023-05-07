شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 7 مايو 2023 تسجل 2600 جنيه للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا ملحوظا عند مستويات 2600 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وذلك رغم تحرك السعر العالمي للأونصة لمستوي 2016 دولار في التداولات الفورية، في حين يسجل الطلب على الذهب في مصر هبوطا ملحوظا هذا الأسبوع.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2971 جنيها. عيار 21 يسجل 2600 جنيه. عيار 18 يسجل 2229 جنيها. الجنيه الذهب 20800 جنيه.

الذهب يحصل على دعم من الأزمة المصرفية الأمريكية

الأزمة المصرفية عادت إلى الساحة وبقوة هذا الأسبوع بداية من سقوط بنك فيرست ريبابليك وبيعه إلى بنك جي بي مورجان بعد انهيار أسهم البنك أكثر من 90% منذ بداية العام وخروج ودائع بقيمة 100 مليار دولار خلال الربع الأول من العام.

والآن تشير تقارير أن بنك باكويست بانكورب الأمريكي ومقره كاليفورنيا في مأزق، حيث شهد سعر أسهمه انخفاضًا بنسبة 60٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الأربعاء ويدرس البنك خيارات إستراتيجية بما في ذلك البيع.

يعد بنك باكويست بانكورب أصغر حجمًا مقارنةً ببنك سيليكون فالي المنهار وبنك فيرست ريبابليك، ومع ذلك فإن هذه الأخبار تُبقي الاضطراب المصرفي في الولايات المتحدة في مقدمة السوق وتُبقي المتداولين والمستثمرين في حالة عد اليقين.

وتخشى الأسواق الآن أن يكون بنك باكويست بانكورب الإقليمي هو قطعة الدومينو التالية في السقوط في ظل معاناة النظام المصرفي الأمريكي من تداعيات رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، على الرغم من تأكيد البنك في العديد من المناسبات على مرونة النظام المصرفي وقوته.

بالطبع تمثل هذه الأخبار بيئة إيجابية لارتفاع أسعار الذهب الذي يعد الملاذ الآمن في أوقات الأزمات وعدم اليقين في الأسواق، خاصة أن الذهب قد تخلص من عقبة هامة وهي سلسلة رفع أسعار الفائدة التي استمرت لعشرة اجتماعات متتالية من الفيدرالي الأمريكي، وذلك بعد إشارة البنك في اجتماعه الأخير إلى إمكانية التوقف المؤقت عن رفع الفائدة.