شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات.. سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 4 و5.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الخضراوات استقرارا ملحوظا اليوم الأحد 7-5-2023، وبلغ سعر كيلو الطماطم 4 إلى 5.5 جنيه والبطاطس 4 إلى 5 جنيهات والبصل 8 إلى 11 جنيها بانخفاض 4 جنيهات عن الأيام الماضية، وبلغ سعر الكوسة 4 إلى 7 جنيهات، فى حين تشهد الأسواق توافر معروض ضخم وقوى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضراوات.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 6.5 جنيه والفاصوليا 14 إلى 20 جنيها والباذنجان البلدى 6.5 إلى 9.5 جنيه والباذنجان الرومى 5 إلى 9 جنيهات والباذنجان الأبيض 14 و20 جنيها والفلفل الرومى 13 إلى 17 جنيها والفلفل الصوب 13 إلى 17 جنيها والفلفل الألوان 12 إلى 20 جنيها.

وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 10 إلى 14 جنيها وبلغ الخيار 7 إلى 10 جنيهات للصوب والخيار البلدى 5.5 إلى 9.5 جنيه والبسلة 13 إلى 17 جنيها والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات والبطاطا 4 إلى 6 جنيهات والثوم من 5 إلى 9 جنيهات.