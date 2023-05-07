انخفاض كبير بسعر الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1733 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2229 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2600 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2791 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 20800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

واليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 2016 دولارا بنهاية تعاملات أمس الأول الجمعة، بانخفاض نحو 1.63% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.