سابك تصدر أول شحنة أمونيا منخفضة الكربون إلى الهند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت شركة سابك للمغذيات الزراعية المملوكة بنسبة 50.1 % من قبل شركة (سابك)، أول شحنة من الأمونيا منخفضة الكربون إلى الهند.

وبلغ حجم الشحنة التي تم نقلها من مدينة الجبيل 5 آلاف طن متري، وذلك في إطار التعاون طويل الأجل مع شركة المزارعين الهندية التعاونية المحدودة للأسمدة (آي إف إف سي أو) لتحقيق الحياد الكربوني التي تسهم في تحقيق رؤية الهند للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2070م.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالرحمن شمس الدين، أن من أهمية نقل الأمونيا لتحقق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م، هو التعاون مع الزبائن في الهند حيث يساعدهم بالمضي قدما نحو تحقيق التزاماتهم تجاه الحياد الكربوني ولبوغ أهدافهم المتعلقة بها، مؤكداً أن الشحنة تعد إنجازا مهما على التزام (سابك) الدائم بتطوير حلول منخفضة الكربون للعالم.

وتعاونت سابك للمغذيات الزراعية في عام 2020م مع شركة أرامكو السعودية ومعهد اقتصاديات الطاقة باليابان (IEEJ) لإرسال شحنة من الأمونيا منخفضة الكربون إلى اليابان. وفي عام 2022م، حصلت سابك للمغذيات الزراعية وأرامكو السعودية على أول شهادة مستقلة في العالم لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون وإنتاج الهيدروجين النظيف من وكالة (تي يو في رينلاند)، وهي وكالة مستقلة رائدة في خدمات اختبار الأنظمة والفحص وإصدار الشهادات، تتخذ من ألمانيا مقرا لها.

كما تعاونت سابك للمغذيات الزراعية و أرامكو السعودية لإرسال أول شحنة تجارية في العالم من الأمونيا منخفضة الكربون، الحاصلة على اعتماد مستقل، بحجم 25 ألف طن متري، إلى كوريا الجنوبية في ديسمبر 2022م.