برنامج دولي لتدريب مقيمي جودة الأدوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع المجلس الدولي التشريعي لمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية البشرية (ICH) ، برنامجا تدريبيا على أدلة الجودة للمجلس (Regulatory Training on ICH Quality Guidelines)، يستهدف مقيمي جودة الدواء البشري لإكسابهم المعرفة والخبرة في مجالات الكيمياء الصيدلانية والتصنيع والرقابة (CMC).

ويشتمل البرنامج التدريبي، الذي يستمر لمدة 4 أسابيع (من 1 مايو إلى 23 مايو 2023)، على 5 وحدات بمختلف التخصصات من عمليات التصنيع والتحليل للأدوية، واستعراض مراحلها بالدراسات العلمية الموسعة.

ويقدم البرنامج نخبة من أبرز الخبراء الدوليين مثل المختصة في مجال الأدوية الحيوية من الولايات المتحدة الدكتورة نادين ريتر، والمختص في كيمياء الدواء من المملكة المتحدة الدكتور مارك باول، والمختصة في مجال التصنيع الحيوي من جمهورية النمسا الدكتورة مارغيت هولزير، ويشاركهم مجموعة من الخبراء والمقيمين من «الغذاء والدواء» هم صالح النبهان وحصة الراشد وهيا العنزي وأمل السبيعي. وانضم إلى البرنامج قرابة 90 مقيما وخبيرا من منسوبي «الغذاء والدواء»، وأكثر من 30 مقيما ممثلين لعدد من الجهات الرقابية العربية والدولية.

وتهدف الهيئة من خلال عقد مثل هذه البرامج إلى مد جسور التواصل والاستفادة من أهم الخبراء العالميين، ونقل خبراتها وتجاربها دوليا لتطوير وتحسين القرارات التشريعية والرقابية لرفع كفاءة وجودة وسلامة الدواء على مستوى العالم.