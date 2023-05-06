شكرا لقرائتكم خبر «المنافسة» توافق على 10 طلبات استحواذ في أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الهيئة العامة للمنافسة 10 قرارات عدم ممانعة لعمليات استحواذ، وذلك ضمن القرارات الصادرة في طلبات التركز الاقتصادي لشهر أبريل 2023.

وبحسب الهيئة، فإن جميع الموافقات كانت لعمليات استحواذ خلال أبريل الماضي، وكان من ضمن الموافقات الصادرة للهيئة العامة للمنافسة في أبريل الماضي استحواذ (شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري) على 10% من (شركة المطاحن الثانية)، واستحواذ (شركة الاتحاد المبتكر المحدودة) على حقوق امتياز شركة «صب واي» والأصول التابعة للمتاجر من (شركة شامل للأطعمة المحدودة).

وتتلقى الهيئة العامة للمنافسة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، وتدرسها وتصدر القرارات اللازمة. كما تعنى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.