استيراد 258 ألف سيارة بالربع الأول بزيادة 35.5%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت الموانئ السعودية خلال الربع الأول من 2023 استيراد 258 ألف سيارة بزيادة 35.52% عن الربع الأول من العام السابق الذي سجل 190 ألف سيارة.

ووفق إحصائية الهيئة العامة للموانئ «موانئ» شهدت الحركة الملاحية ارتفاعا نسبته 11.48% لتصل إلى 2,855 سفينة مقابل 2,561 سفينة في 2022، واستقبلت 304 آلاف ركاب بزيادة 34.29% عن الربع الأول 2022 الذي شهد استقبال 227 آلاف راكب.

وسجلت الموانئ السعودية خلال الربع الأول 2023 زيادة في إجمالي الطنيات المناولة لتصل إلى 75.5 مليون طن وارتفاع 4.11% مقارنة 72.5 مليون طن في الفترة نفسها من 2022م، وحققت البضائع العامة 1.6 مليون طن، والسائبة الصلبة 12.5 مليون طن، والسائبة السائلة 39.8 مليون طن.

وشهدت طنيات المواد الغذائية خلال الربع الأول 2023 زيادة نسبتها 14.97% لتصل إلى 5.7 ملايين طن مقارنة بـ5.03 ملايين طن في الربع الأول 2022م، وشهدت الموانئ تفريغ 1.35 مليون رأس ماشية بزيادة 300.48% مقارنة بـ 336 ألف رأس ماشية في الربع المقابل لعام 2022م.

وحققت الموانئ السعودية ارتفاعا في أعداد حاويات المناولة في الموانئ التابعة لها خلال الربع الأول 2023 بنسبة 17.57% لتصل إلى 2.01 مليون حاوية قياسية مقارنة بـ1.71 مليون حاويات قياسية في الربع المقابل من 2022م، وذلك إثر عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وشهدت أعداد الحاويات الصادرة خلال الربع الأول 2023م زيادة نسبتها 16.08% لتصل إلى 559 ألف حاوية مقارنة بـ513 ألف حاوية في الربع المقابل لعام 2022م، كما ارتفعت الحاويات الواردة 22.43% مسجلة 637 ألف حاوية مقارنة بـ520 ألف حاوية في الفترة المماثلة لعام 2022م. فيما شهدت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 14.96% و778 ألف حاوية مقارنة بـ676 ألف حاوية في الربع الأول 2022م نتيجة لتقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجستية، واستخدام تقنيات حديثة ذات مواصفات عالمية للتشغيل عن بعد، وكذلك عقد شراكات استراتيجية متميزة مع كبريات الخطوط الملاحية العالمية. يذكر أن «موانئ» تسعى لترسيخ تنافسيتها وحضورها في قطاع النقل البحري والموانئ بزيادة خدمات الشحن البحري، حيث أضيف في الفترة بين 2020 - 2023 نحو 23 خدمة شحن ملاحية من قبل كبريات خطوط الشحن العالمية، مما أسهم في تحقيق المملكة أعلى تقدم إقليمي في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD بحصولها على «71.33» نقطة حاليا.

حركة الموانئ السعودية في الربع الأول

السفن







2,855 سفينة



2,561 سفينة



%11.48







304,610 ركاب



226,838 راكبا



%34.29







258,051 سيارة



190,422 سيارة



%35.52







5,785,004 أطنان



5,031,957 طنا



%14.97







75,552,598 طنا



72,570,201 طن



%4.11







1,347,949 رأسا



336,581 رأسا



%300.48



الركابالسياراتالمواد الغذائيةالبضائعالماشية- الربع الأول 2023

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