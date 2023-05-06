هيئة الزكاة

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وأوضحت الهيئة أنه بإتاحة هذه الخدمة يستطيع المكلفون والعملاء وعموم المهتمين التقدم بطلب ورشة عمل من خلال زيارة صفحة الخدمة المتاحة في موقع الهيئة، ليتم بعد ذلك مراجعة الطلب وتحديد الوقت المناسب لعقدها، مؤكدة أنها تسعى من خلال إطلاق هذه الخدمة إلى تعزيز سبل التوعية لدى المكلفين والعملاء بالأنظمة واللوائح، وفقا لأفضل الممارسات وبكفاءة عالية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات التي تقدمها، إلى جانب أن ذلك يسهم في نشر وتعزيز الثقافة الزكوية والضريبية والجمركية لدى جميع المهتمين.
ودعت الهيئة عند وجود أي استفسارات بشأن الخدمة إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال، أو البريد الالكتروني أوعن حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
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