شكرا لقرائتكم خبر 56 فرعا طورتها مؤسسة البريد السعودي «سبل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طورتها مؤسسة البريد السعودي «سبل» بالهوية الجديدة ضمن مشاريع تطوير فروعها في مختلف مناطق المملكة، وذلك مواكبة للتحول غير المسبوق في الهياكل الأساسية للاقتصاد الوطني، واتساقا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وانطلاقا من التحول الاستراتيجي وتحقيق أهدافها.

ودشنت «سبل» مؤخرا فرعها الجديد بمحافظة جدة وفق تصميم هندسي متميز بالهوية الجديدة، وهو الفرع الثاني الذي يقدم خدمة استلام وتسليم الشحنات عبر خدمة السيارات، كما يقدم الفرع للعملاء خدمات الإرسال الداخلي والدولي بالإضافة إلى منتجات وخدمات بريدية مثل صندوق البريد الرقمي وخدمة اكسبريس بلس، واشترك أوفر وكذلك باقات SMEs التي صممت لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المنتجة والأفراد بالإضافة إلى استلام وتسليم شحنات العملاء.

وتهدف سبل إلى تعزيز تجربة عملائها وشركائها والارتقاء بها من خلال تقديم نموذج عمل مختلف يحاكي تطلعاتهم وطموحاتهم، استنادا إلى قدراتها المميزة والإمكانيات الفائقة التي جعلتها المشغل الأهم في سوق الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة.