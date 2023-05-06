شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه بالبنوك اليوم السبت 6-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم السبت 6-5-2023، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى 8.39 جنيه للشراء. 8.42 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى 8.39 جنيه للشراء. 8.40 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 8.39 جنيه للشراء. 8.40 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 8.39 جنيه للشراء. 8.42 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.41 جنيه للشراء. 8.42 جنيه للبيع. سعر الدرهم في بنك البركة

سعر الدرهم في بنك البركة 8.28 جنيه للشراء. 8.42 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس 8.38 جنيه للشراء. 8.42 جنيه للبيع.

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