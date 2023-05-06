شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تقرر إعادة فتح باب الحجز لوحدات مشروع "سكن كل المصريين 4".. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إعلان "سكن كل المصريين 4"، لمتوسطي/فوق متوسطي الدخل، والذي يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري، شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ فتح باب حجز الوحدات السكنية.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن إعلان "سكن كل المصريين4" كان قد شهد طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، وذلك في مدن: القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط.

وأضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الحالي هو الإعلان الأول من نوعه الذي يعتمد أسعار بيع وحدات سكنية بالسعر الحر، وهو ما فتح الباب أمام فئات متنوعة للحصول على وحدة سكنية.

وأوضحت أن هذا الإقبال ظهر بوضوح في عدد الوحدات التي تم حجزها، حيث تم حجز 387 وحدة سكنية بمدينة الغردقة، و148 وحدة سكنية بـ(البداري)، و8 وحدات سكنية بمدينة سفاجا، و7 وحدات سكنية بمدينة شطا، و12 وحدة سكنية بمدينة الزرقا، و30 وحدة سكنية بمدينة دمنهور، و150 وحدة سكنية بمركز الزقازيق، و35 وحدة سكنية بمركز بياض العرب، و100 وحدة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة.

وأشارت إلى أن عدد الوحدات المتبقية كالتالي، وحدة سكنية واحدة بمدينة القاهرة الجديدة، 4 وحدات سكنية في مدينة سفاجا، و13 وحدة سكنية بمدينة الغردقة، و17 وحدة سكنية بمدينة شطا، و25 وحدة سكنية بمدينة الزرقا، و17 وحدة سكنية بمدينة دمنهور، و50 وحدة سكنية بمدينة الزقازيق و773 وحدة سكنية بمدينة بياض العرض و10 وحدات سكنية بمدينة الغردقة (البداري)، ويمكن للمواطنين الإطلاع على الأكواد الخاصة بالوحدات المتبقية من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق https://shmff.gov.eg/.

وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استجاب لطلبات المواطنين المتقدمين لهذا الإعلان، وقرر إعادة فتح باب الحجز للوحدات القليلة المتبقية في الإعلان وعدم الانتظار لطرحها في إعلان قادم، غدا الأحد 7 مايو 2023 بدءًا من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 12 منتصف الليل، وذلك للعملاء المتقدمين على الإعلان ممن قاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز وقاموا بالتسجيل على البوابة الإلكترونية للصندوق ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية حتى تاريخه، مؤكدة أنه لن يسمح للمواطنين الذين قاموا بحجز وحدة سكنية ضمن الإعلان أو خلال فترة مد حجز الوحدات بإلغاء الحجز في هذه الفترة.

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.