شكرا لقرائتكم خبر عن جرافيك.. 6 أرقام إيجابية لميزان المدفوعات أبرزها 2 مليار دولار صادرات الغاز الطبيعي والان مع تفاصيل الخبر
2- 2 مليار دولار صادرات من الغاز الطبيعي بمقدار 690.6 مليون دولار.
3- 7.3 مليار دولار إيرادات السياحية بمعدل 25.7%، وزيادة عدد الليالي السياحية إلى 78.4 مليون ليلة بنسبة نمو 27.2%، وزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر إلى 6.8 مليون سائح بمعدل 27.5%.
4- 4 مليارات دولار إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل نمو 17.8%، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية لتصل إلى 753.3 مليون طن بمعدل 13.3%.
5- 5.7 مليار دولار صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نتيجة تصاعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صاف تدفق للداخل بلغ 6.6 مليار دولار.
يذكر أن ميزان المدفوعات المصري، قائمة تضم إجمالي المعاملات المالية التي ينفذها بلد ما مع البلدان الأخرى في فترة زمنية محددة.
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