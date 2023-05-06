الاقتصاد

أسعار الدولار فى مصر بتداولات السبت 6 مايو 2023

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم السبت 6-5-2023، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت ببنكى الأهلى المصرى، ومصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

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سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

30.83 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
 

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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