شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. قائمة مسددي الضرائب في مصر.. قناة السويس تحقق أعلى نمو بنسبة 84% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 645.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2023/2022 بزيادة 113.8 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 21.4%، مقسمة بين 121.5 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو 43.3%، و523.6 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو 17.2%، وجاءت أهم بنود الإيرادات الضريبية، التي ساهمت في ارتفاع جملة الإيرادات وهي:

- 61.1 مليار جنيه ضريبة على المرتبات المحلية بنسبة نمو 15.4%.

- 27.6 مليار جنيه ضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنسبة نمو 25.1%.

- 39.4 مليار جنيه ضريبة من قناة السويس بنسبة نمو 84.1%.

- 73 مليار جنيه ضريبة من الشركات الأخرى بنسبة نمو 13.1%.

- 154.9 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة نمو 21.8%.

- 40.7 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة نمو 12%.

- 81 مليار جنيه ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية بنسبة نمو 9.7%.

- 9 مليارات جنيه حصيلة من رسم التنمية بنسبة نمو 21.3%.

- 16.7 مليار جنيه من ضرائب الدمغة بنسبة زيادة 21.4%.

- 14.2 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على استخدام السلع بنسبة زيادة 52.7%.

- 2 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على الخدمات الخاصة بزيادة 800 مليون جنيه.

- 85.4 مليار جنيه الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة زيادة 30%.

- 75.8 مليار جنيه حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة زيادة 35.2%.

- 34 مليار جنيه متحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنسبة زيادة 25%.