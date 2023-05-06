شكرا لقرائتكم خبر عن خلال شهر.. 7 أسهم ترتفع بنسبة أكثر من 25%.. "أم أم" في الصدارة بنسبة 58% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 90.4 مليار جنيه خلال جلسات شهر أبريل، ليغلق عند مستوى 1.139 تريليون جنيه، بنسبة نمو 8.6%، وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 7.61% ليغلق عند مستوى 17667.74 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.69% ليغلق عند مستوى 3051.06 نقطة، وقفزت 7 أسهم بنسبة تجاوزت 25% خلال جلسات الشهر الماضي، وهي:

1- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 57.95% ليغلق عند مستوى 6.160 جنيه.

2- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بنسبة 43.61% ليغلق عند مستوى 8.200 جنيه.

3- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 38.78% ليغلق عند مستوى 26.520 جنيه.

4- المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 31.59% ليغلق عند مستوى 2.570 جنيه.

5- الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 31.46% ليغلق عند مستوى 7.270 جنيه.

6- جي بي أوتو بنسبة 29.87% ليغلق عند مستوى 6.130 جنيه.

7- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بنسبة 27.95% ليغلق عند مستوى 924.150 جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.