شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسواق المال الإماراتية بجلسة الجمعة.. هبوط بورصة دبى بنسبة 0.21% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، إذ هبط المؤشر العام لسوق دبى المالى بنسبة 0.21% خاسرًا 7.53 نقطة ليغلق عند مستوى 3583.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 266.1 مليون سهم محققة ما قيمته 309.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 6895 صفقة لعدد 38 سهمًا.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها الصناعة بنسبة 2.16%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.48%، يليه قطاعي المرافق العامة، والاتصالات بنسبة 0.98%، 0.97%، على التوالي، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.89%، فيما ارتفع قطاعي العقارات، والمالي بنسبة 1.06%، 0.74%، على التوالي.

وزاد 19 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 5.75%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 3.52%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها بنك دبي للاستثمار بنسبة 6.14%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 4.75%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم تداول 13 مليون ورقة بقيمة 77.4 مليون درهم.

فيما ارتفع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.33% رابحًا 34.68 نقطة ليغلق عند مستوى 9705.95 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.694 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 576.4 مليون سهم، بقيمة 3.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 17325 صفقة.

وقفز 33 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "بنك الشارقة" بنسبة 14.87%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 14.71%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 10.68%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "شركة دانة غاز" بنسبة 4.61%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 3.43%، ثم سهم "شركة فيرتيغلوب" بنسبة 3.28%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 237.3 مليون درهم.