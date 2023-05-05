شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 2630 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، استقرارًا ملحوظًا عند مستويات 2630 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- وذلك رغم تحرك السعر العالمي للأونصة لمستوى 2048 دولار في التداولات الفورية، في حين يسجل الطلب على الذهب في مصر هبوطًا ملحوظًا هذا الأسبوع.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2630 جنيها.

عيار 18 يسجل 2289 جنيها.

عيار 24 يسجل 3005 جنيهات.

الجنيه الذهب 21040 جنيها.



سوق الذهب العالمي سوق الذهب العالمي شهدت أسعار الذهب، تراجعًا خلال تداولات اليوم، الجمعة، بعد تسجيل أعلى مستوى في تاريخ الذهب يوم أمس، ويتجه الذهب على المستوى الأسبوعي لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ ما يقرب من شهرين، وذلك تزايد التوقعات بتوقف الفيدرالي عن سلسلة رفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو المقبل، وفق جولد بيليون.

تتداول أسعار الذهب الفورية- وقت كتابة التقرير- عند المستوى 2039.71 دولار للأونصة بعد أن سجل انخفاض اليوم بنسبة 0.5%، يأتي هذا بعد أن ارتفع يوم أمس بنسبة 0.6% وسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2080.26 دولار للأونصة.

يتجه الذهب لتسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 2.4% حتى الآن- وهو أعلى ارتفاع أسبوعي منذ شهرين تقريبًا- ولكن تنتظر الأسواق صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الهامة والتي من شأنها أن تؤثر على تحركات السوق خاصة بعد أن أشار الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير أنه سيراقب البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قراره في اجتماع يونيو المقبل.

كون الاحتياطي الفيدرالي يعتمد على البيانات ولا يفكر في خفض أسعار الفائدة هذا العام، فسوف يسعى المتداولون والمشاركون في الأسواق للحصول على بيانات ضعيفة من الولايات المتحدة لتبرير التخفيضات المحتملة على أسعار الفائدة. وبالتالي فإن بيانات تقرير الوظائف إذا جاءت ضعيفة اليوم فسنشهد تعافي كبير في أسعار الذهب ولكن إذا كان التقرير قوي فقد يدخل في تصحيح سلبي قبل نهاية الأسبوع.

توقعات تقرير الوظائف تشير أن الاقتصاد الأمريكي قد سجل 181 ألف وظيفة في شهر ابريل مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 236 ألف وظيفة، بينما متوقع أن يرتفع معدل البطالة بنسبة 3.6% من 3.5%.