شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الـ 17 تحالفا للمنافسة على تنفيذ محطات تحلية مياه البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف برنامج تحلية المياه في مصر إطلاق مشروعات متعددة بسعة إجمالية تبلغ 3.35 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2025 في "المرحلة الأولى" على أن تصل إلى 8.85 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2050.

ويستهدف البرنامج جذب مستثمرين استراتيجيين أجانب ومحليين بهدف تطوير وبناء وتشغيل المحطات باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وبهدف نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة مكونات تحلية المياه.