شكرا لقرائتكم خبر عن خاص للطلاب.. 6 مواقع أثرية يمكنك زيارتها فى الجيزة بـ5 جنيهات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوى محافظة الجيزة على مئات من المواقع الأثرية التاريخية والمتاحف، وللعمل على رفع الوعي السياحي والأثري، تضع الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار رسوم رمزية لزيارة العديد من المواقع الأثرية والمتاحف خاصة لفئة الطلاب.

ونستعرض في السطور التالية 6 مواقع أثرية يمكن للطالب المصري زيارتها في الجيزة، وسعر تذكرة الزيارة 5 جنيهات فقط، وهي: