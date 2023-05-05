شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية.. معلومات لا تعرفها عن الحى الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقلت عدد من الوزارات بشكل مبدئى داخل الى الحكومى بالعاصمة الإدارية، وذلك لتمارس عملها بشكل رسمي، وتمثل الانتقال في الوزير وعدد من النواب ومكتب الوزير، ومكاتب النواب الذين تم اختيارهم.

ولا شك أن الانتقال للعاصمة الإدارية يمثل البداية الحقيقية للجمهورية الجديدة، والتي تمثل الإنطلاقة للمدن الذكية والتحول الرقمى بشكل كامل، وغرف تحكم عالمية ستكون من خلال حى الوزارات بالعاصمة الإدارية، بالحى الحكومى من ناحية الشكل فهو عبارة عن تحفة معمارية على أرض مصرية، أما من ناحية التنفيذ والبنية التحتية، فتم تنفيذه بشكل يضمن تطبيق نظام التحكم بشكل كامل وقاعدة بيانات متكاملة لكافة ما يخص القطاع الحكومى لتكون البداية الحقيقية للجمهورية الجديدة.

1- يضم الحي الحكومي، 10 مجمعات، كل مجمع يمثل عددًا من الوزارات، تم تصميم بعضها على الطراز الإسلامي، والبعض الآخر على الطراز المصري الفرعوني، بجانب الطابع السيادي لوزارتي العدل والخارجية ومجلس الوزراء.

2- تبلغ مساحة كل مجمع من المجمعات العشرة، التي يتكون منها الحي الحكومي، 170 ألف متر مربع، بإجمالي 1.5 مليون متر مربع، بما يعادل 360 فدانًا من إجمالي 40 ألف فدان مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.

3- يضم الحي الحكومي، منطقة «بلازا»، وهي عبارة عن ساحة ترفيهية للموظفين، تتوسط الحي، وتضم حدائق ونوافير منها ما يحمل الطابع العربي وأخرى الكلاسيكي وبين المباني تم استخدام حجر البازلت.

4- مبنى وزارة الخارجية فيقع يمين مجلس الوزراء داخل المجمع الأول، وخلفه مجمع يضم 5 وزارات، هي «الثقافة والسياحة والآثار والاتصالات والتخطيط والإصلاح الإداري والطيران المدني».

5- تقع وزارة العدل في الجهة اليسري، داخل المجمع الأول، ومن خلفها مجمع يضم وزارتي «الري والموارد المائية والزراعة»، والجهات التابعة لمجلس الوزراء ومبنى خدمات الموظفين والشرطة المتخصصة، وفي المجمع التالي لوزارة العدل تقع 4 وزارات، وهي «النقل والصحة وهيئة التأمين الصحي والشباب والرياضة والمجالس النيابية.

6- تتواجد مبانى وزارات الإسكان والتضامن الاجتماعي والإعلام والهيئات الإعلامية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، داخل المجمع الثالث، ومن الناحية اليسرى للمجمع الثالث، توجد وزارات «الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والإنتاج الحربي»، بجانب مبنى خدمة الموظفين، كما يضم المجمع الرابع وزارات «المالية والبيئة والتنمية المحلية».

7- هناك مجمع آخر يضم 6 وزارات، هي «قطاع الأعمال والتموين والتجارة الخارجية والتجارة والصناعة والقوى العاملة والهجرة والاستثمار والتعاون الدولي»، أما آخر مجمع، يمين مجلس الوزراء، فيضم وزارات «الأوقاف والتعليم العالي والتربية والتعليم والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومبنى شركة العاصمة الإدارية».

8- يقع الحى الحكومى على بعد 15 دقيقة عن الحي السكني، و10 دقائق من (فندق الماسة ومبنى الكنيسة) ، و جميع المباني مقاومة لكل أنواع المخاطر (الزلازل والحرائق)، و داخل كل مبنى مولد كهربائي، و يوجد العديد من الخدمات الموجودة بمقر العاصمة (اماكن وقوف للسيارات – الاستراحات و المطاعم – مشروع قطار كهربائي ).

9- بدأ العمل في الحى الحكومى في عام 2015 بالتزامن مع وضع حجر أساس العاصمة الإدارية.

10- يقام على مساحة مساحة 1.5 مليون م2 بما يعادل 150 فدانًا.

11- المباني تقام على مساحة 28 % فقط وباقى المساحة عبارة عن مسطحات خضراء.

12- المباني الحكومية مجهزة بأحدث التكنولوجيا.