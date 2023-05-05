شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي حالات رفض "جواز السفر" وشروط "الصور الشخصية" للفائزين بالحج السياحي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أيام تم الإعلان عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحى للعام الجاري 1444هـ - 2023 م، والتي تم إجراؤها بمقر وزارة السياحة والآثار في العباسية و من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، تنفيذاً للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، وأسفرت نتيجة القرعة عن فوز 16 ألف مواطن هذا العام لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة، وبدأت عملية تسجيل الكيانات (التضامنات) بين الشركات لكافة المستويات والتي ستستمر حتى 11 مايو الجاري.

ومطلوب من كل الفائزين

لا تقل مدة صلاحيته عن عام بدءا من تاريخ 30 أبريل 2023، وسيتم رفض استلام جوازات السفر في الحالات التالية..

جواز السفر الذي به ثقوب في الصفحة الأولى الخاصة بالبيانات.

اختلاف الرقم القومي أو الأسماء بالجواز عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومي.

عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر.

عدم إرفاق أصل+ صور شهادة التحصين الدولية بالجرعات الأساسية المقرر مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19.

كما يقدم عدد

وواضحة مقاس 4*6 مع مراعات الآتي: