شكرا لقرائتكم خبر عن عضو شعبة الذهب: تراجع الطلب على السبائك والجنيهات الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن السعر العالمي للذهب تقريباً ارتفع أكثر من 40 دولارا فى حين السعر المحلى للذهب كان يسجل استقرار ملحوظ وشهدتا بعض التحرك المحدود بسبب تراجع ملحوظ فى الطلب على سبائك الذهب فى مصر.

وأشار في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عودة الهدوء لسوق الذهب بعد موجة كبيرة من الارتفاعات وصلت بسعر الذهب إلى مستويات 2900 جنيه فى بعض أيام ذروة الطلب، لكننا نلاحظ الآن هبوط فى الطلب بعد تأكيدات عدة بأن أسعار الذهب مبالغ فيها.

وقدر سامح عبد الحكيم أن يشهد سوق الذهب مزيد من الهدوء والاستقرار مع اتاحة معروض يكفي الطلب خاصة أن الطلب انخفض في اليومين الماضيين وهو ما ينذر بمزيد من الهبوط في حالة استمرار الهبوط في الطلب من قبل المستهلكين.