شكرا لقرائتكم خبر عن 255 مليون جنيه صافي مشتريات المستثمرون العرب بالبورصة خلال 4 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سجلت تعاملات المصريين نسبة 86.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 5.5%، والعرب على 8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 291.1 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 255 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.6%، وسجل العرب 8.5%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 6.205 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.977 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 17295.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 2978.40 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.27% ليغلق عند مستوى 4521.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 20651.17 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3568 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 31.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.116 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.8%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 705 مليار جنيه إلى 682.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 223.7 مليار جنيه إلى 215.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.7%.

وكانت إدارة البورصة المصرية، قد قررت أن يكون يوم الخميس الموافق 4 مايو، إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 7 مايو.