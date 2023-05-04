شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات المالية" تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بقيمة تداول 1.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وفى المركز السادس حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 84.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 508.1 مليون جنيه، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول بلغ 39.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 380.2 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 128.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 340 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 249.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 293.7 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول بلغ 18.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 230.2 مليون جنيه.
وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 844.7 ألف ورقة منفذة بقيمة 28 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 3.5 مليون ورقة بقيمة 3.2 مليون جنيه.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
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