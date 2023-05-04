بحث تمويل الشركات الناشئة فى مصر باجتماع وفد كورى وجهاز تنمية المشروعات

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذى للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" وباسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووفد من كوريا الجنوبية لمناقشة سياسات وتمويل الشركات الناشئة فى مصر، وذلك خلال زيارة الوفد إلى القاهرة.

وخلال اللقاء أشارت الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذى للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" إلى أن زيارة الوفد الكورى تأتى فى ضوء الأهمية التى توليها الحكومة المصرية لدعم الشركات الناشئة فى إطار خطة الدولة الشاملة للنهوض بالاقتصاد القومى، حيث تستضيف "إرادة" تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD؛ الوفد الكورى على خلفية التعاون الجارى بين الجانبين فى مجال إعداد السياسات والدراسات التشريعية الهادفة إلى خلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار وتمويل الشركات الناشئة فى مصر.

وأكدت شاهين أن الشركات الناشئة تساعد فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يُعد فى مصر محركًا رئيسيًا للاقتصاد وهو أحد المجالات الأسرع نموًا التى تعزز النمو الاقتصادى وتساعد فى التنمية الإقليمية، وتلعب تلك المشروعات دورًا مهمًا فى خلق فرص العمل فى السوق المصرية، وهى من أهم العوامل التى تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة فى تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه أكد باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ تعزيز التعاون مع كافة الجهات الدولية المهتمة والمعنية بقطاع تنمية المشروعات الصغيرة ومجال ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة توفر فرص عمل مستقرة وخاصة المشروعات الابتكارية التى تلبى احتياجات السوق المصرى المتزايدة.

وأشار رحمى إلى أن التعاون مع الجانب الكورى ومبادرة "إرادة" يأتى فى إطار الاستفادة من التجارب الرائدة فى دعم وتنمية المشروعات الصغيرة خاصة المشروعات الابتكارية والتكنولوجية للاستفادة من تلك التجارب ونقل الخبرات إلى الشباب المصرى، مع إتاحة الخدمات والتيسيرات التى يتيحها الجهاز لتمويل مثل هذه المشروعات، مضيفًا أن الجهاز يتعاون مع عدد كبير من الجهات الدولية لنقل خبراتها والاستعانة بها فى وضع سياسات متطورة تسهم فى النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة فى مصر.

يشار إلى أن زيارة الوفد الكورى تأتى ضمن سلسلة من الزيارات المتبادلة بين البلدين والتى سبقتها زيارة وفد مصرى ترأسته "إرادة" لدولة كوريا الجنوبية، بهدف إحداث تغيير شامل فى الإطار الحاكم لأعمال الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى مصر، وتعزيز صورة مصر كبيئة جاذبة للاستثمار، وإحداث الإصلاح التشريعى المرغوب، وذلك بدعم من الحكومة الكورية، بما يحقق نموا فى حجم الاستثمارات المباشرة، فضلا عن تشجيع الاستثمار المحلى وتوفير بديل جاذب عن خروج الاستثمار إلى أسواق أجنبية.