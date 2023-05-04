شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من رصف الطرق الداخلية بالمنطقة الثانية عمارات بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن الانتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية للطرق الداخلية بالمنطقة الثانية عمارات بالمدينة، وذلك فى إطار خٌطة الجهاز والعمل بمشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات بالمدينة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الأعمال شملت أيضاً رفع كفاءة أرصفة المشاة أمام العقارات والمشايات داخل المسطحات الخضراء ومناطق الخدمات وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ شبكة الغاز الطبيعى والمرافق الأخرى من تليفونات ومياه وصرف، موضحاً أنه بالنسبة لباقى مناطق المشروع فقد تم الانتهاء من أعمال الرصف بالأولى والثالثة والسادسة وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بالمنطقة الرابعة وجارٍ تنفيذ الأعمال بالمنطقة الخامسة.

ولفت رئيس جهاز مدينة الشروق إلى أن باقى المناطق داخل المشروع يتم العمل بها تباعاً حسب انتهاء توصيل الغاز بكل منطقة بهدف الحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال، موجهاً بإعادة الشىء لأصله بطبقة الأسفلت بالمحور الشرقى الجديد، وذلك ببعض القطاعات التالفة بمنتصف المحور.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس على سعد، موقع الـ11 عمارة بمشروع سكن مصر بمدينة الشروق، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث تم المرور على أعمال الصبة الخرسانية لسقف الطابق الرابع علوى لأحد عمارات الموقع.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن هذا الموقع يعتبر المرحلة الأخيرة فقط بالمشروع المتبقى تنفيذها ليكون إجمالى العمارات (105) عمارات تضم 2520 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من (106م : 130م) ويقع بمنطقة الواجهة الشرقية بالمدينة، موجهاً طاقم الإشراف فى ختام جولته بتنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل والالتزام بالبرنامج الزمنى المعتمد للتنفيذ.