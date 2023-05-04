شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "رجال الأعمال": انطلاق الحوار الوطنى فرصة للإصلاح ومواجهة التحديات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحوار الوطني يمثل مرحلة جديدة وفرصة كبيرة للاستماع إلى مختلف الآراء لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، مضيفا أن تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني ومتابعة مخرجات الحوار تضفي المزيد من الأهمية لما يمكن أن يسفر عنه الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد المصري بصفة عامة والصناعة بشكل خاص.

ودعا "حسني"، في تصريح صحفي، مجلس النواب والشيوخ ومنظمات الأعمال لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات الحوار الوطني مشيرا الي ان الإصلاح الاقتصادي ووضع الحلول لما يواجهه الملف الاقتصادي من تحديات هو مسئولية مشتركة لكل أبناء الوطن.

وقال: نتطلع إلى رؤية جديدة تتناسب مع المشكلات الموجودة على أرض الواقع وإجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد وعلاج الاثار السلبية التي يعاني منها المصريين خلال الآونة الأخيرة علي مستوي الأسعار في كافة السلع والخدمات.

وأشار محمد عادل حسني إلى أهمية اتخاذ تدابير وإجراءات جريئة لمساندة الصناعة وتوسيع قاعدة المنتجين وإعادة النظر في بعض القوانين والإجراءات التي تحد من قدرة وتنافسية مناخ الاعمال المصري وبالأخص فيما يتعلق بالإجراءات البيروقراطية التي نتطلع الي القضاء عليها في ظل التحول الرقمي العالمي والذي خطت فيه الدولة خطي سريعة ولكن بلد بحجم مصر تحتاج الي المزيد واقتصادها يحتاج إلى جرأة وسرعة في مواجهة العقبات والمشكلات.

ووجه محمد عادل حسني، الشكر للقيادة السياسية علي الاهتمام والدعم للحوار الوطني وإتاحة الفرصة للاستماع إلى كل الآراء الوطنية وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية والحوار والبناء.