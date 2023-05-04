شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار سبائك الذهب لجميع الأوزان فى مستهل تعاملات اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم ضمن الخدمات التي يقدمها الخليج 365 وتشمل تحديث مستمر في الأسعار خاصة في ظل التطورات المستمرة في سوق الذهب والأسعار التي تشهد عدة تغيرات ، وفي السطور التالية نرصد سعر سبائك الذهب.





أسعار السبائك الذهب اليوم:

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7512 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 15025 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 30050 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 60100 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 93455 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 150250 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 300500 جنيه.



تراجع الدولار يدعم الذهب تراجع الدولار يدعم الذهب

انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تداولات لليوم الثاني على التوالي، حيث انخفض مؤشر الدولار اليوم بنسبة 0.4%، وذلك بعد أداء متذبذب يوم أمس، حيث سجل المؤشر أعلى مستوياته في 3 أسابيع عند 102.172 قبل أن يعود ويغلق على انخفاض بنسبة 0.2%، وفق جولد بيليون.

تراجع الدولار جاء بالتزامن مع انخفاض في العائد على السندات الحكومية الأمر الذي قلل من الطلب على الذهب، فقد انخفض العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات خلال جلسة اليوم بنسبة 1.2% ليسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 3.392%.

بينما انخفض العائد على السندات لأجل عامين التي تعد أكثر حساسية للتغير فى أسعار الفائدة اليوم بنسبة 1.1% لتسجل أدنى مستوى عند 3.9284%.

شهدت أسهم شركات الذهب جلسة إيجابية كبيرة أمس بعد أن وجدت الدعم من انتعاش أسعار الذهب الأمر الذى دفع السلع المالية المتعلقة بالذهب بشكل غير مباشر إلى الارتفاع بالتبعية وعلى رأسهم أسهم شركات التعدين والذهب.