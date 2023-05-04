برنامج تدريبي متخصص لصقل وتأهيل المواهب الوطنية الرقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالشراكة مع عملاقة التقنية العالمية «SAP Global»، أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، برنامجا تدريبيا متخصصا هو الأول من نوعه في المملكة، بهدف صقل المواهب الوطنية الرقمية وتأهيلها.

ويأتي إطلاق البرنامج الذي جرى تدشينه بحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، وعدد من مسؤولي الشركة والجهات ذات الصلة؛ كونه جزءا من مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على هامش المؤتمر التقني الدولي LEAP، وهدفا من خلالها إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزا إقليميا للتقنية وأكبر حاضنة للمواهب الرقمية.

ويشارك في البرنامج الذي ينسجم مع برنامج تنمية القدرات البشرية لرؤية المملكة 2030 نخبة من الموهوبين في المجالات التقنية من جهات وطنية رائدة في مقدمتها «نيوم» و «القدية» و «هيئة تطوير بوابة الدرعية»، وكل من وزارتي الداخلية والرياضة، وشركتا «مطارات الرياض» و «ساتورب»، إضافة إلى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وشركة سلوشنز وسفن، إضافة إلى نخبة من خريجي الأكاديمية السعودية الرقمية المستفيدين من مبادرة «مهارات المستقبل» المقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويبرز إطلاق البرنامج حرص الوزارة على دعم وتمكين أصحاب المهارات والقدرات الرقمية، وتزويدهم بأدوات المستقبل المتمثلة في أحدث المهارات التقنية وبرمجيات «SAP» وتشمل تحليل البيانات، وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، والميتافيرس، والإحصاء الكمي، وتطوير التطبيقات باستعمال «SAP HANA»، إلى جانب تعليم المهارات الناعمة والمهارات القيادية اللازمة.

المهارات التقنية تشمل:

