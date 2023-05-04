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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، نظمت بالتعاون مع وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، على هامش منتدى طشقند الدولي للاستثمار الثاني، مناقشة المائدة المستديرة تحت شعار «آسيا الوسطى شركاء التنمية»، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء من الدول الأعضاء في آسيا الوسطى، إضافة إلى ممثلين من البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتنمية الآسيوية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.

وافتتح المائدة المستديرة نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، جمشيد خوجاييفب، بحضور معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن آسيا الوسطى منطقة ذات إمكانات هائلة للنمو الاقتصادي والتنمية، لكنها لا تزال واحدة من أقل المناطق تكاملا في العالم مع مستويات منخفضة للتجارة البينية والاستثمار.

وأشار إلى التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدعم التنمية الاقتصادية لمنطقة آسيا الوسطى وأذربيجان، والعمل مع حكومات المنطقة لتحديد مجالات الأولوية للاستثمار وتوفير التمويل للمشاريع الرئيسة.