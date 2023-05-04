هيئة المهندسين تطلق الأدلة الاسترشادية لكود البناء السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع الجهات المشاركة في اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات الأدلة الاسترشادية لتعزيز جودة منظومة كود البناء السعودي، حيث تعد هذه الأدلة ضمن مبادرات اللجنة تجاه تطوير قطار البناء والتشييد في المملكة.

وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن الهيئة عملت على إعداد الأدلة الاسترشادية بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مبينا أن الأدلة الاسترشادية تهدف إلى تطوير أعمال الكود السعودي للمباني السكنية إضافة إلى حرص الهيئة على تقديم أفضل الممارسات والمعلومات التي من شأنها مساعدة أصحاب المكاتب والشركات الهندسية، وشركات المقاولات، والمفتشين والفاحصين مهنيا للإسهام في تطوير أعمالهم الهندسية واستدامتها.

وبين أن الأدلة الاسترشادية تحتوي على شروحات اللوائح والإجراءات المطلوبة بالإضافة إلى صور ورسومات توضيحية تتوافق مع الممارسات الهندسية، وتتضمن وحدات للقياس ومعادلات رياضية من أجل إثراء المستفيدين من مقدمي الخدمات والممارسين في هذه المجال بالمعرفة اللازمة والإرشاد، وتزويدهم بأدلة تتيح لهم جميع البيانات والإرشادات لدعم المستفيدين ورفع جاهزيتهم في تطبيق متطلبات كود البناء السعودي، مفيدا أن الهيئة تهدف من خلال هذه الأدلة إلى إنشاء مرجع أساسي يخدم هذا القطاع.

ودعا المهندس العبداللطيف المكاتب والشركات الهندسية، وشركات المقاولات، والمفتشين والفاحصين للاطلاع على الأدلة الاسترشادية والاستفادة من الخدمة عبر الرابط : https://saudieng.sa/Arabic/EngineerCorner/Pages/SBC-Guidelines.aspx.