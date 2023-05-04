%149 ارتفاع في أرباح نادك بالربع الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» في الربع الأول إلى 37.6 مليون ريال مقابل 15.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بزيادة نسبتها 149.2%، وفق النتائج المالية الأولية للشركة المنشورة على موقع تداول.

وبلغ الربح التشغيلي 57.2 مليون ريال في الربع الأول مقابل 25.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بنمو 124%.

وبلغت ربحية السهم 0.37 ريال مقابل 0.15 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت نادك ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:







ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 22.15% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 26.84%، وقد قابل هذه الزيادة جزئيا انخفاض مبيعات القطاع الزراعي.



انخفاض نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الربع الأول بنسبة 5.95% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات وانخفاض أسعار العلف الحيواني.



ارتفاع إجمالي الربح خلال الربع الأول بنسبة 45.49% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 22.15% وانخفاض نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي الإيرادات بنسبة 5.95%.



ارتفاع الربح التشغيلي للربع بنسبة 124.03% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة المبيعات وانخفاض نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات، وقابلت هذه الزيادة جزئيا زيادة في مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية.



وأشارت الشركة إلى أن ذلك جاء على الرغم من: