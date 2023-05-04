%149 ارتفاع في أرباح نادك بالربع الأول

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وبلغ الربح التشغيلي 57.2 مليون ريال في الربع الأول مقابل 25.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بنمو 124%.
وبلغت ربحية السهم 0.37 ريال مقابل 0.15 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأرجعت نادك ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
- ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 22.15% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 26.84%، وقد قابل هذه الزيادة جزئيا انخفاض مبيعات القطاع الزراعي.
- انخفاض نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الربع الأول بنسبة 5.95% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات وانخفاض أسعار العلف الحيواني.
- ارتفاع إجمالي الربح خلال الربع الأول بنسبة 45.49% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 22.15% وانخفاض نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي الإيرادات بنسبة 5.95%.
- ارتفاع الربح التشغيلي للربع بنسبة 124.03% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة المبيعات وانخفاض نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات، وقابلت هذه الزيادة جزئيا زيادة في مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية.
وأشارت الشركة إلى أن ذلك جاء على الرغم من:
- ارتفاع مصاريف البيع والتسويق بنسبة 12.9% في الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق على التسويق التجاري وكذلك زيادة تكلفة التوزيع.
- ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 15.57% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة رسوم الاستشارات المهنية وتكاليف الموظفين بسبب مشروع استراتيجية الشركة.
- تكوين مخصص للذمم التجارية المشكوك في تحصيلها والذمم المدينة الأخرى خلال الربع الأول بمبلغ 27.64 مليون ريال.
- تكوين مخصص انخفاض في القيمة للموجودات المحتفظ بها لغرض التخلص منها خلال الربع الأول بمبلغ 10.50 ملايين ريال.
- ارتفاع تكلفة التمويل في الربع الأول بنسبة 93.81% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة بسبب الزيادة في سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية.
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