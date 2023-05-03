شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم .. تراجع جميع أعيرة الذهب المتداولة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث فى أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر بالتعاملات المسائية، حيث سجلت الذهب هبوط محدود بحوالي 10 جنيهات فقط ليهبط الجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى مصر من 2640 إلى 2630 جنيها بالتعاملات المسائية بدون إضافة مصنعية الذهب فى السوق.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2630 جنيها.

عيار 18 يسجل 2289 جنيها.

عيار 24 يسجل 3005 جنيهات.

الجنيه الذهب 21040 جنيها.

أونصة الذهب 2022 دولارا.

شعبة الذهب: تراجع الطلب سبب هبوط سعر المعدن النفيس

وقال سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن السعر العالمي للذهب تقريباً ارتفع أكثر من 40 دولار فى حين السعر المحلى للذهب انخفض بشكل محدود بسبب تراجع ملحوظ فى الطلب على سبائك الذهب فى مصر.

وأشار في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عودة الهدوء لسوق الذهب بعد موجة كبيرة من الارتفاعات وصلت بسعر الذهب إلى مستويات 2900 جنيه فى بعض أيام ذروة الطلب، لكننا نلاحظ الآن هبوط فى الطلب بعد تأكيدات عدة بأن أسعار الذهب مبالغ فيها .

وقدر سامح عبد الحكيم أن يشهد سوق الذهب مزيد من الهدوء والاستقرار مع اتاحة معروض يكفي الطلب خاصة أن الطلب انخفض في اليومين الماضيين وهو ما ينذر بمزيد من الهبوط في حالة استمرار الهبوط في الطلب من قبل المستهلكين.