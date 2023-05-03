شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 3-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 3-5-2023.





إلغاء عملياتأعلنت إدارة البورصة المصرية، عدم الاعتداد بأثر العمليات المنفذة على أسهم شركات العربية لإدارة وتطوير الأصول، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وأرابيا انفستمنتس هولدنج، وأودن للاستثمارات المالية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو.





البورصة تخسر مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.116 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 455.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.5 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.11%، والعرب على 7.84%، واستحوذت المؤسسات على 28.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 27.1 مليون جنيه، 84 مليون جنيه، 90 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 8.7 مليون جنيه، 61.6 مليون جنيه، 130.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17295 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3054 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 20651 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7194 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2978 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4521 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3568 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1266 نقطة.

وصعدت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 82 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 1.836 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.37%.

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.359 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.90%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 11.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.57%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.446 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.94%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 1.375 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.80%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-1 بسعر إغلاق 0.077 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 2.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.63%.

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 37.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.56%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.254 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.42%.

- بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 2.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.33%.