شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة فودلافر الصناعات الغذائية بقيمة 19.9 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية عن تنفيذ صفقة على شركة فودلافر للتجارة والصناعات الغذائية بحجم تداول 6.2 مليون سهم بقيمة 19.9 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة سيلا للزيوت المعدنية بحجم تداول 30 ألف سهم بقيمة 3 ملايين جنيه، وصفقة على شركة إيجيبتو ميديكال فور تريدنج بحجم تداول 210 ألف سهم بقيمة 2.1 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 6.5 مليون سهم بقيمة 26.1 مليون جنيه عبر تنفيذ 34 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.116 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 455.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.5 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.11%، والعرب على 7.84%، واستحوذت المؤسسات على 28.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 27.1 مليون جنيه، 84 مليون جنيه، 90 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 8.7 مليون جنيه، 61.6 مليون جنيه، 130.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17295 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3054 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 20651 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7194 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2978 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4521 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3568 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1266 نقطة.