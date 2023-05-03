شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: توقيع 5 آلاف جنيه غرامة على 13 شركة لمخالفة قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي قدره 5 آلاف جنيه على 13 شركة وهم: رواد السياحة-رواد، وجينيال تورز، وجي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، والأهلي للتنمية والاستثمار، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والقلعة للاستثمارات المالية، والمجموعة المصرية العقارية، وجولدن بيراميدز-بلازا، وسبيد ميديكال، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر.

ومنحت اللجنة الشركات مهلة 15 يوم من انتهاء المهلة الممنوحة بقرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة 19 أبريل الماضي؛ لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت لجنة القيد، منح شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، مهلة 15 يوم من انتهاء المهلة الممنوحة بقرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة 19 أبريل الماضي؛ لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

ومنحت لجنة القيد بالبورصة، 6 شركات وهم جينيال تورز، وفاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، وانتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، مهلة أسبوع، لموافاة البورصة بتقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 طبقًا للمادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (43) من الإجراءات التنفيذية.