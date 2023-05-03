شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 9 قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الشحن" بنسبة 1.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجعت 9 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.7%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1%، يليه قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه، والعقارات، ومواد البناء بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.6%، 0.4%، على التوالي.

وهبط قطاعا التجارة والموزعون، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي، وانخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.01%.

فيما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 0.7%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.4%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية، والبنوك بنسبة 0.3%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.116 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 455.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.5 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.11%، والعرب على 7.84%، واستحوذت المؤسسات على 28.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 27.1 مليون جنيه، 84 مليون جنيه، 90 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 8.7 مليون جنيه، 61.6 مليون جنيه، 130.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17295 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3054 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 20651 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7194 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2978 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4521 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3568 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1266 نقطة.