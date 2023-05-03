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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. زيادة مستخدمى الإنترنت المحمول واستقرار سوق الذهب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة حول تطور أداء سوق الذهب في مصر والبورصة العالمية وكذلك تطورات اسعار الاسهم فى البورصة المصرية، وفي السياق التالي نرصد أبرز الأخبار الاقتصادية.هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.116 تريليون جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17295 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3054 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 20651 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7194 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2978 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4521 نقطة.
سوق الذهب
عيار 21 يسجل 2630 جنيها.
عيار 18 يسجل 2254 جنيها.
عيار 24 يسجل 3005 جنيهات.
الجنيه الذهب 21040 جنيها.
أونصة الذهب 2015 دولارا.
أصدر رامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، قرارًا رقم 402 لسنة 2023، بشأن إضافة شرط لمحددات السعر المحسوب كسعر إقفال يومي للورقة المالية خلال جلسة مزاد سعر الإقفال (الشرط Y).
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم إضافة شرط لمحددات السعر المحسوب كسعر إقفال يومي للورقة المالية خلال جلسة مزاد سعر الإقفال (الشرط Y) كحد أقصى/أدنى لنسبة التغير السعري المسموح به على الورقة المالية، وذلك للاعتداد بالسعر المحسوب خلال تلك الجلسة كسعر إقفال يومي للورقة المالية كحد أقصى بنسبة 10% صعودًا أو هبوطًا للسوق الرئيسي، ونسبة 5% صعودًا أو هبوطًا لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونصت المادة الثانية على أن يكون للجنة العمليات النظر في تخفيض النسبة المشار إليها في المادة السابقة بناءً على تقديرها للأثر على استقرار المعاملات في السوق، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يكون لها النظر في زيادة النسبة المشار إليها فى المادة السابقة بناءً على تقديرها للأثر على استقرار المعاملات فى السوق، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تتولى الأمانة الفنية للجنة العرض على اللجنة دوريًا كل 3 أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، ويتم نشر أى تعديلات تتم على النسب المشار إليها فى المادة الأولى من خلال الوسائل المعدة لذلك بالبورصة، ويتم إبلاغ الهيئة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 مايو عام 2023، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار.
زيادة استخدام الإنترنت المحمول بنسبة 53%
هذا وقد تباين استخدام خدمات الانترنت خلال يوم في عيد الفطر 2023 مقارنًة بعيد الفطر 2022 كما يلي:
مقاطع فيديو ترفيهية قصيرة: وهي مقاطع فيديو موسيقية / صوتية ترفيهية قصيرة يتم تحميلها ومشاركتها من قبل المستخدمين عبر تطبيقات (مثل تيك توك، لايكي،..)، بلغ عدد المستخدمين 22 مليون صانع فيديو قصير، وبلغ إجمالي عدد ساعات مقاطع الفيديو 8.4 مليون ساعة مقاطع فيديو يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 149% مقارنًة بعيد الفطر 2022.
البريد الإلكتروني: وهي خدمة إرسال او استقبال الرسائل البريدية عبر الإنترنت (مثل جوجل ايميل، ياهو ايميل،..)، وبلغ عدد المستخدمين 17 مليون مستخدم، وعدد الرسائل البريدية المرسلة 11.3 مليون رسالة إلكترونية يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 102% مقارنًة بعيد الفطر 2022.
وبحث في الخرائط: وهي خدمة البحث عن الأماكن وطرق الوصول اليها عبر تطبيقات الخرائط مثل ( Google Maps، Here we go، Waze)، وبلغ عدد المستخدمين 23 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث عن أماكن 244 مليون عملية بحث يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 127% مقارنًة بعيد الفطر 2022.
مشاهدة محتوى ترفيهي: وهي خدمة مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من خلال تطبيقات ومنصات تتخصص في خدمة بث الفيديوهات عبر الإنترنت (مثل نيتفلكس وشاهد، واتش ات)، وبلغ عدد المشاهدين 32 مليون مشاهد، وعدد ساعات المشاهدة 8.3 مليون ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 111% مقارنًة بعيد الفطر 2022.
التسوق الإلكتروني: وهي خدمة شراء السلع أو الخدمات عبر الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع التسوق المختلفة (مثل امازون، جوميا،..)، بلغ عدد المتسوقين 12 مليون متسوق، وعدد زيارات التسوق 1.3 مليار زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 485% مقارنًة بعيد الفطر 2022.
تصفح الإنترنت وتنزيل المحتوى: وهي خدمة تصفح المواقع المختلفة مثل المواقع الإخبارية والتعليمية وغيرها، كما تشمل مشاهدة وتنزيل المحتوى والملفات المختلفة وتحديث البرامج من خلال تطبيقات التصفح (مثل انترنت اكسبلورير، جوجل كروم،..)، وبلغ عدد المستخدمين 44 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 3.7 مليار زيارة يوميًا، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام تقدر بــ 0.4% مقارنًة بعيد الفطر 2022.
منصات التواصل الاجتماعي: وهي تطبيقات ومواقع تمكن مستخدميها من نشر أي محتوى (نصي أو صوتي أو مرئي أو بيانات) ومشاركتها مع الآخرين (مثل الفيسبوك وتويتر،..)، وبلغ عدد المستخدمين 39 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 4.4 مليار زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 111% مقارنًة بعيد الفطر 2022.
محركات البحث: وهي خدمة البحث على الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع البحث المختلفة مثل ( Ask, Bing Google)، وبلغ عدد المستخدمين 40 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث 5.4 مليار عملية بحث يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 99% مقارنًة بعيد الفطر 2022.
ألعاب إلكترونية: وهى ألعاب الفيديو التي تتم ممارستها عبر الاتصال بشبكة الإنترنت (مثل بلاي ستيشن واكس بوكس،..)، وبلغ عدد اللاعبين 22 مليون لاعب، وعدد ساعات اللعب 910 ألف ساعة لعب يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 212% مقارنة بعيد الفطر 2022.
الدردشة الإلكترونية: وهي خدمة تبادل الرسائل (نصية، صوتية، فيديو) من خلال تطبيقات متخصصة عبر الإنترنت مثل (واتس اب، تليجرام، فيس بوك ماسنجر،..)، وبلغ عدد المستخدمين 29 مليون مستخدم، كما بلغ عدد الرسائل الفورية 431 مليار رسالة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 77% مقارنًة بعيد الفطر 2022.
بث فيديو مباشر: وهي خدمة البث المباشر (فيديو لايف) التي تتم مشاركتها مع المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، يوتيوب،..)، وبلغ عدد المستخدمين الذين قاموا ببث فيديو مباشر على منصات التواصل الاجتماعي 31 ألف صانع فيديو، وعدد ساعات الفيديو المباشر 4 آلاف ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 16% مقارنًة بعيد الفطر 2022.
اجتماعات عن بعد: وهي خدمة إجراء الاجتماعات (الدراسية، الرسمية، اجتماعات العمل، ....) عبر الإنترنت من خلال التطبيقات المختلفة مثل (Zoom، Microsoft teams، Hangout)، وبلغ عدد المستخدمين 5 مليون مستخدم، وعدد الساعات 28 مليون ساعة اجتماعات يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 1% مقارنًة بعيد الفطر 2022.
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