شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. زيادة مستخدمى الإنترنت المحمول واستقرار سوق الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة حول تطور أداء سوق الذهب في مصر والبورصة العالمية وكذلك تطورات اسعار الاسهم فى البورصة المصرية، وفي السياق التالي نرصد أبرز الأخبار الاقتصادية.

هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.116 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17295 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3054 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 20651 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7194 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2978 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4521 نقطة.



سوق الذهب سوق الذهب

ر آخر تحديث في أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الاربعاء في مستهل تعاملات اليوم عقب تحرك سعر الذهب محلياً لجميع الأعيرة المتداولة في السوق الأمر الذي ينعكس على أسعار سبائك الذهب لجميع الأوزان والتي شهدت تحرك ملحوظ. أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2630 جنيها. عيار 18 يسجل 2254 جنيها. عيار 24 يسجل 3005 جنيهات. الجنيه الذهب 21040 جنيها. أونصة الذهب 2015 دولارا.

البورصة تحدد حدا أقصى 10% لصعود السهم خلال جلسة مزاد سعر الإقفال

أصدر رامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، قرارًا رقم 402 لسنة 2023، بشأن إضافة شرط لمحددات السعر المحسوب كسعر إقفال يومي للورقة المالية خلال جلسة مزاد سعر الإقفال (الشرط Y).

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم إضافة شرط لمحددات السعر المحسوب كسعر إقفال يومي للورقة المالية خلال جلسة مزاد سعر الإقفال (الشرط Y) كحد أقصى/أدنى لنسبة التغير السعري المسموح به على الورقة المالية، وذلك للاعتداد بالسعر المحسوب خلال تلك الجلسة كسعر إقفال يومي للورقة المالية كحد أقصى بنسبة 10% صعودًا أو هبوطًا للسوق الرئيسي، ونسبة 5% صعودًا أو هبوطًا لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونصت المادة الثانية على أن يكون للجنة العمليات النظر في تخفيض النسبة المشار إليها في المادة السابقة بناءً على تقديرها للأثر على استقرار المعاملات في السوق، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يكون لها النظر في زيادة النسبة المشار إليها فى المادة السابقة بناءً على تقديرها للأثر على استقرار المعاملات فى السوق، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تتولى الأمانة الفنية للجنة العرض على اللجنة دوريًا كل 3 أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، ويتم نشر أى تعديلات تتم على النسب المشار إليها فى المادة الأولى من خلال الوسائل المعدة لذلك بالبورصة، ويتم إبلاغ الهيئة.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 مايو عام 2023، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار.