شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المنافسة» يناقش أوجه التعاون مع البنك الدولى بمجال سياسات وقوانين المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفدًا من مجموعة البنك الدولي، وذلك لمناقشة أوجه التعاون فيما يتعلق بقوانين وسياسات المنافسة في مصر والمنطقة العربية، في ظل ترأس مصر لشبكة المنافسة العربية.

وضم الوفد كلا من الدكتور نادر محمد - المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات (EFI)، و مارك اهرين – خبير أول اقتصادي للبنك الدولي في مصر، ومحمد الشيتي - خبير أول تنمية القطاع الخاص.

وخلال اللقاء تم استعراض آخر التطورات المتعلقة بقوانين وسياسات المنافسة في مصر، واستراتيجية عمل الجهاز 2021-2025، كما تم اطلاع الوفد على الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن باعتبارها أحد المحاور والمبادئ الأساسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتعديلات القانونية الأخيرة على قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 والتي منحت الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات.

كما تم اطلاع الوفد على التطورات الأخيرة للتعاون بين الدول العربية فيما يتعلق بسياسات المنافسة خاصة مع تشكيل شبكة المنافسة العربية والتي تترأسها مصر لمدة عامين، ومساهمتها في تضافر الجهود وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات في مجال تطبيق سياسات المنافسة لتحقيق المنفعة المشتركة مما يعود بالنفع على اقتصاديات دول المنطقة.

وأشاد أعضاء الوفد بما حققه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري من خطوات خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بتطبيق سياسة الحياد التنافسي، كما تم الاتفاق على وضع تصور وأطر للتعاون بين الجهاز ومجموعة البنك الدولي خلال الفترة المقبلة.