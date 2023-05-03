البنك المركزي: تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال 6 أشهر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن البنك المركزي عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021-2022.

ووفقا لبيان أصدره البنك المركزي اليوم الأربعاء، فقد وصلت تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الأول من عام 2022-2023 إلى 12 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وذكر موقع "مصراوي" أن مصر تعاني من أزمة نقص في العملات الأجنبية وهو ما دفع بعض الجهات لاستغلال الأمر وجذب بعض هذه التحويلات من أجل الحصول على النقد الأجنبي بسعر أعلى من سعر الصرف في البنوك المصرية، وذلك في البلاد التي يتواجد فيها بعض هؤلاء المصريين.