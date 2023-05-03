سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3-5-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، الموافق 3-5-2023، في بداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم أمام العملة المصرية في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار أمام العملة المصرية في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار أمام العملة المصرية في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم أمام العملة المصرية في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.