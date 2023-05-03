شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: التوسع في الأقطان فائقة الطول يعزز مكانة مصر الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما يزال القطن المصري ملك الأقطان العالمية ،ومحل طلب بيوت الأزياء الأوربية ، في الوقت الذي زادت فيه طلبات السوق العالمي لمنتجات الغزل والنسيج من 1002.4 مليار دولار سنه لسنه 2020 إلى توقعات وصوله إلى 1305.4 مليار دولار لسنه 2026 وتربع العملاق الصيني بحجم 266.4 مليار دولار، وزيادة الطلب العالمي على منتجات المفروشات العالمية ،أو مايسمى Home textile والمتوقع ارتفاع الطلب العالمي عليها إلى 140 مليار دولار لعام 2027 .

وحول آليات دعم الأقطان كشف الخبير الاقتصادى أشرف بدوى لـ" الخليج 365" إن هناك فرصا قوية لمصر غير متوفرة لأي بلد بالعالم من حيث موقعها الجغرافي وقربها للأسواق العالمية، والذي يعطيها ميزة سرعة توفر المنتجات للأسواق الاوربية وغيرها، وتوفير تكاليف النقل الباهظة ، لافتا إنه من ضمن الميزات أن القطن المصري ملك الاقطان بميزات عالمية وغير قابلة للتنافس وهي المتانة العالية ، والتي بهرت جميع دول العالم مثل جيزه 92، الذي وصلت متانته إلى 50 جرام/تكس، وهو يعطي قوه تحمل للمنتجات لعشرات السنوات بجودة عالية متفوقا على كل أقطان العالم بجدارة

أوضح المهندس أشرف بدوى، أن بيوت الأزياء العالمية ومستوردي الغزول الأوربية يؤكدون أن الأقطان المصرية فائقة الطول الناعمة ،التي أعطت القطن المصري لقب ملك الأقطان بالعالم ،أصبحت غير متاحة من ناحية الكم ،او الاستمرار وغير متواجدة بانتظام ،وأصبحت غير متاحة بشكل كاف ، وهي جيزه 45 وجيزه 87 وجيزه 88 وجيزه 92 وجيزه 96، حيث إن إنتاجها يمثل 0.4% من كمية الأقطان المصرية ،وأقل من 0.5% من الإنتاج العالمي .

أشار إلى أهمية عدم تركيز مجمع مصانع المحلة العملاق على الغزول من أقطان طويلة التيلة فقط ،مثل جيزه 94 وتكرار نفس الأخطاء القديمة في حين أن الدول المنافسة تنتج غزول رفيعة من أقطان فائقة الطول ، بجانب التوسع في إنتاج الغزول السميكة ، كاشفا أن أحد الماركات العالمية المنتجة بمصر تستورد غزول من الصين ممتازه لأنها من أقطان فائقة الطول ونحن ننافسه بأقطان طويله التيلة فقط.

وشدد على ضرورة التوسع فى زراعة الأقطان فائقة الطول الناعمة وبكميات ثابتة والمحافظة علي تلك السلالات من تعرضها للضعف أو الانهيار وبالتالى كسب ثقه الأسواق العالمية وبيوت الازياء الاوربية والتي تستورد ثلثي الإنتاج العالمي من دول شرق آسيا من المفروشات المنزلية ، و Home textile لا سيما أن الصين تنتج قطن طول التيله 38 مم وأوزبكستان تنتج قطن يتراوح من 40 إلى 50 من ،وتنتج منها غزول مميزة تنافسنا بالأسواق العالمية .

وطالب بضرورة الاهتمام بالجودة بشركات قطاع الأعمال العام ، خاصة فى تصنيع الغزول وعدم إضافة العوادم غير القابلة للتشغيل اطلاقا خاصة مع قطن جيزة 95 ، مما يتسبب فى زيادة المخزون غير القابل للبيع ، لافتا لأهمية تغيير فكر القائمين علي الصناعة وربطهم بأحدث ما يكون في العالم ، تزامنا مع تحديث الماكينات .