شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة": جار تنفيذ 8897 مشروعًا وانتهاء 6684 حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت غادة البهنساوي رئيس المركز الاعلامي ل مؤسسة "حياة كريمة "عن حجم المشروعات للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" والتي بلغت 21652 مشروعًا بنسبة تنفيذ 53%، موضحة أنه تم الانتهاء من 6684 مشروعا إلى الآن، وجارى تنفيذ 8897 مشروعًا بنسبة 41% .

وأوضحت البهنساوى لـ"الخليج 365" أن عدد القرى التي سيتم تنفيذ مشروعات حياة كريمة بها تصل لـ 1477 قرية في 52 مركزا، بإجمالى عدد مستفيدين 18 مليون مواطن.

وأضافت أن حياة كريمة تعمل على العديد من المحاور منها "مياه الشرب والصرف الصحى ـ الشباب والرياضة، التمكين الاقتصادى وفرص العمل، الصحة الكهرباء، المساعدات الإنسانية، التدخلات الاجتماعية، الغاز الطبيعى، الطرق، توفير سكن كريم، الاتصالات، التعليم والتوعية والثقافة، والاتصالات".

المبادرة قامت بتدعيم الفئات الأكثر تضررا واحتياجاً، وذلك خلال الفترة من 30 يونيو 2021 إلى الآن، منها محور الأمن الغذائي، بإجمالى عدد مستفيدين بلغ 19.52 مليون مواطن، أما محور التعليم والثقافة والتوعية، فقد بلغ عدد المستفيدين 81.5 ألف مواطن، وعلى مستوى المجال الطبي، فقد بلغ عدد المستفيدين 286.578 مواطن، وقد بلغ عدد المستفيدين من محور التدخلات الإنسانية والتمكين الاقتصادى بلغ 37.579 ألف مواطن.

وأضافت البنهساوى لـ" الخليج 365"، أن حياة كريمة تعمل على العديد من المحاور، منها "مياه الشرب والصرف الصحى ـ الشباب والرياضة، التمكين الاقتصادى وفرص العمل ، الصحة الكهرباء ، المساعدات الإنسانية ، التدخلات الاجتماعية ، الغاز الطبيعى ، الطرق ، توفير سكن كريم ، الاتصالات ، التعليم والتوعية والثقافة، والاتصالات .

وعن معايير اختيار المناطق المستهدفة اكدت رئيس المركز الاعلامي لمؤسسة حياة كريمة ، والتى تصل لـ 9 معايير التعداد السكانى ، نسبة فقراء المركز، نسبة الامية ، متوسط نسبة المرأة المعيلة ، نسبة الهجرة غير الشرعية، نسبة الأمية.

وعن خطة المبادرة خلال 5 سنوات ، أكدت البهنساوى أن حياة كريمة تعمل على استهداف أكثر من نصف سكان مصر بمشروع قومى واحد ، بحيث يستهدف تغيير حياة 58% مواطن مصري بتكلفة تقديرية تصل لـ تريليون جنيه، بحيث تغطى مشروعات المبادرة 4500 قرية بإجمالى 175 مركزًا فى 20 محافظة.

وأضافت أنه على مدار السنوات الماضية، حقق مشروع "حياة كريمة"، الكثير من الإنجازات على أرض الواقع، أسهمت فى تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقراً، وعلى قدم وساق تسير المشروعات فى سباق مع الزمن، أسرع من المعدل المتوقع لها، للارتقاء بمستوى معيشة الفرد فى كل مناحى الحياة، من "تعليم، صحة، توصيل الكهرباء، توصيل شبكات المياه والصرف الصحى، التثقيف وإنشاء المكتبات، دعم الأسر مادياً واجتماعياً.

وعن المرحلة التمهيدية أوضحت البهنساوى أن المشروع تم تنفيذه من خلال 23 منظمة مجتمع مدنى بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعى بحيث استفاد من المشروعات التي تم تنفيذها 4.5 مليون أسرة في 14 محافظة بتكلفة بلغت 130 مليار جنيه، من خلال تنفيذ المئات من المشروعات في البنية التحتية والسكن الكريم، ومشروعات الخدمات التعليمية والصحية بالإضافة إلى رفع كفاءة الوحدات الصحية والاجتماعية .

وعن إنجازات حياة كريمة خلال 21/2022، أوضحت البهنساوى أنه بالنسبة للمجال الطبي فقد بلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية 77 قافلة بعدد مستفيدين بلغ 53 ألف مستفيد بالتعاون مع مديريات الصحة والجامعات، بالإضافة إلى توزيع 5000 شنطة "حماية" بالتعاون مع "مصر الخير" وتشمل حماية كافة المستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، وعن الحالات الإنسانية بلغت 1072 حالة تم تحويلها للمستشفيات الجامعية، و316 حالة خاصة، بالإضافة إلى 5000 شنطة بالتعاون مع مصر الخير وتقديم علاج وعمليات ونظارات طبية وشنط حماية طبية.

وعلى مستوى التعليم أشارت رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، أنه تم تجهيز 61 مدرسة من أثات ومكتبات ومعامل وحاسب آلى ودفع مصروفات للطلبة غير القادرين، بجانب توفير تكنولوجيا وانترنت وأجهزة .

وعلى مستوى الأمن الغذائي أوضحت البهنساوى أنه بلغ عدد المستفيدين من 4.880 مليون اسرة باجمالى 19.520 مليون مواطن من خلال توفير 1.3 مليون كرتونه من وصل الخير 1,2، وتوفير 3.5 مليون كرتونة مواد غذائية من رد الحميل 1,2,3، وعلى مستوى المجال الطبي، أوضحت رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة أنه تم توفير 77 قافلة طبية بعدد مستفيدين 53 ألف مستفيد، مع توفير 5000 شنطة بالتعاون مع مصر الخير وتشمل المستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، وتقدم علاج وعمليات نظارات طبية وشنط حماية طبية.

وتابعت البهنساوى أنه تم إحلال وتجديد سكن كريم لأكثر من 35 حالة إنسانية مثل تجديد منازل جراء حرائق أو عدم صلاحية إنشائية وتسقيف منازل وإعادة ترميم منازل متهالكة.