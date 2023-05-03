الاقتصاد

الهيئة العامة للنقل

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- بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة العامة للنقل حصلت على شهادة الآيزو ISO/IEC 17020:2012 في تحقيق معايير الجودة العالمية بمجال الرقابة والتفتيش لقطاع النقل البري والبحري والسككي، بعد استيفاء جميع المتطلبات اللازمة للحصول عليها، في إطار سعي الهيئة نحو إدارة عمليات الرقابة وفق أعلى المعايير الدولية.

ويأتي حصول الهيئة على الشهادة نتيجة أتمتة العمليات الرقابية في قطاعات النقل البري والبحري والسككي، وتطبيق الممارسات اللازمة لضمان النزاهة والسرية والعمل في ظروف آمنة، وتقييم كل الأنظمة وإجراءات العمل والقدرات التقنية والبشرية، ونظام الجودة ومنهجية أعمال الرقابة، إضافة إلى الكفاءة الفنية للعاملين، ومؤهلاتهم، وتدريبهم، وخبراتهم.

يذكر أن الهيئة حصلت على الشهادة بعد أن قام مركز الاعتماد الخليجي بالتدقيق الخارجي؛ لضمان استيفاء متطلبات الحصول على الاعتماد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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