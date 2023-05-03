بناء شراكات في معرض المهنة بجامعة الأعمال بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت فعاليات معرض المهنة والأعمال في نسخته الـ15 أمس بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، وذلك بمبنى الجامعة بالكورنيش والمستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة نحو 25 شركة ووجهة.

وافتتح المعرض مدير الجامعة الدكتور أسامة جنادي؛ حيث اطلع على أجنحة الشركات المشاركة واستمع من القائمين عليها عن إسهامات شركاتهم في مجال توطين الوظائف.

ويهدف معرض المهنة والبرنامج العلمي المصاحب إلى بناء شراكات مستدامة مع المؤسسات الرائدة في القطاعين الحكومي والخاص والتعريف باحتياجات سوق العمل وتوثيق علاقات الجامعة بسوق العمل وتعريف الخريجين وطلبة الجامعة بالمهارات والجدارات المطلوبة لسوق العمل، وربط الشركات المشاركة بالكوادر المتميزة والمنافسة بالإضافة إلى طرح الفرص الوظيفية لخريجي الجامعة لدى الجهات من الطلاب والطالبات.

وأكد جنادي في كلمته بهذه المناسبة أن معرض المهنة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال توفير فرص تدريبية ووظيفية لعدد كبير من شباب وشابات الوطن، مبينا أن استمرار إقامة مثل هذه المعارض سيعزز فرص التوظيف ويسهم في توثيق العلاقة بين الجامعة وجهات العمل المختلفة.

وجرى توقيع عدد من الاتفاقيات بهدف تعزيز سبل التعاون وتوفير فرص العمل للطلبة والخريجين وتوفير فرص التدريب الوظيفي.

وكرمت الجامعة الرعاة المشاركين في الفعالية والإدارات الداخلية في الجامعة المساهمة في المعرض.

يذكر أن مركز المهنة والخريجين بالجامعة يقدم الدعم الوظيفي والإرشادات المهنية للطلبة والخريجين ويتم من خلاله توقيع الاتفاقيات مع الشركات الرائدة بهدف إيجاد أفضل الخيارات لتنمية كفاءات الطلبة وضمان حصولهم على أفضل الفرص الوظيفية.