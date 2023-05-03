الدرعية حاضرة في سوق السفر العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك شركة الدرعية في «سوق السفر العربي 2023» بدبي، تأكيدا لمكانة الدرعية بصفتها وجهة ثقافية وسياحية أولى مستقبلية، وفي إطار الشراكات التي تم الإعلان عنها مع علامات تجارية عالمية رائدة في عالم الضيافة.

وانضم الرئيس التنفيذي للتسويق كيران هاسلام إلى جلسات النقاش التي تناولت مواضيع عدة مهمة من بينها ريادة المملكة في التنمية المستدامة والسياحة والنمو الاقتصادي، وإبراز جهودها المبذولة في تسخير الموارد لنمو القطاع السياحي وإحداث تغييرات إيجابية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية جيري إنزيريلو عن سعادته بمشاركة الشركة في سوق السفر العربي هذا العام واستعراض ما تم بناؤه وإنجازه في الدرعية، لافتا النظر إلى أن الشركة من خلال مشاركتها ستعمل على إبراز استعدادها الكبير للترحيب برواد السفر والباحثين عن تجارب فريدة، ومنحهم تجربة ثقافية أصيلة في الدرعية، إضافة إلى ريادة المملكة في التنمية المستدامة والسياحة والنمو الاقتصادي.

وتركز شركة الدرعية جهودها على حماية وحفظ تاريخ المملكة والاحتفاء به، وذلك من خلال تحويل منطقة الدرعية إلى واحدة من أكثر الوجهات السياحية الثقافية جذبا في العالم.

ومن المقرر أن تصبح بوابة الدرعية مشروعا مطورا متعدد الاستخدامات، تضم مجموعة من وجهات الضيافة وأنشطة التجارة ومتاجر التجزئة والمعالم الطبيعية، مما يعزز الطابع المميز والاستثنائي للمنطقة ويزيد من أهميتها الثقافية.

وقد بدأت مدينة الدرعية التاريخية باستقبال السياح من أرجاء العالم بعد افتتاح كل من حي الطريف التاريخي المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ومطل البجيري الذي تجتمع فيه أرقى وجهات الطعام في ديسمبر 2022م، الأمر الذي يدفع بالمدينة إلى مباهاة العالم بما لديها من مقدرات في السياحة والضيافة بـ38 شراكة فندقية مؤكدة ومشاريع ضخمة.

ويعد «سوق السفر العربي» المعرض الرائد في منطقة الشرق الأوسط بمجال السفر الخارجي والداخلي، حيث يعرض إمكانات الأعمال بالمنطقة لمحترفي السياحة الداخلية والخارجية.

ويسلط معرض سوق السفر العربي 2023 الضوء على مستقبل السفر المستدام بما يتماشى مع شعار المعرض «العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية».