شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن الوصول بصادرات قطاع الأعمال العام لـ 2 مليار دولار سنويًا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏تسعى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام إلى زيادة صادراتها السنوية من خلال شركاتها التابعة المنتجة للعديد من المنتجات والصناعات التي يتم تصديرها للخارج وعلى رأسها قطاعات المعادن والكيماويات والأسمدة والأدوية ،بالإضافة إلى قطاع الغزل والنسيج والملابس الذي من المتوقع أن يدخل الخدمة وينتج خلال عدة اشهر‬.

وتسعى الشركات لمضاعفة الصادرات من نحو مليار دولار إلى 2 مليار دولار الفترة المقبلة بعد دخول قطاع الغزل والنسيج الخدمة بجانب مصانع الالومنيوم والسبائك الحديدية وسيناء للمنجنيز والتعدين ، علاوة على مصانع الكيماويات والأدوية ، والأسمدة ،على رأسها شركتى الصناعات الكيماوية كيما والنصر للأسمدة ومصر لصناعة الكيماويات .

وذلك من خلال فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات لافريقيا مع زيادة الإنتاج من خلال المصانع الجديدة التي سيتم تدشينها علاوة علي تحديث المصانع القائمة خاصة الالومنيوم والأسمدة والكيماويات والأدوية .

وبحسب البيانات الرسمية فإن نحو 40 شركة من صادرات قطاع الأعمال العام تقوم بالتصدير للخارج بنسب متفاوتة.

يشار أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاسترادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.