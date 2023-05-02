برنامج تدريبى عن الحوكمة والتنمية المستدامة وآثارهما على أهداف المؤسسة للعاملين

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القاهرة - سامية سيد - شريفة شريف: البرنامج يهدف إلى خلق الوعي وتعزيز ممارسات الحكم الرشيد من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامج تدريبي بعنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة و آثارهما علي أهداف المؤسسة" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للشراكة من أجل التنمية (GIZ).

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أهداف تطبيق الحوكمة العامة الرشيدة المتمثلة في الشفافية والمسائلة والاستجابة للمواطن وتطبيق القانون، مؤكدة أن الحوكمة أداة من الأدوات التي تمكنا من الوصول إلى جودة حياة المواطن من خلال تطبيق المعايير المختلفة للحوكمة، وهي محفز وأداة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكدت شريف حرص المعهد على تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في كل قطاعات الدولة، موضحة أن عقد المعهد للندوات والمحاضرات حول موضوع "الحوكمة من اجل التنمية المستدامة" يهدف إلى خلق الوعي وتعزيز ممارسات الحكم الرشيد من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030 وبالتالي أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت شريف أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة وأهدافها وربطها بالحوكمة من خلال التعرف على مفهوم التخطيط الاستراتيجي والإدارة بالأهداف وعلاقة ربط الحوكمة والتنمية المستدامة بتحقيق أهداف المؤسسات ودورهما في تحسين الأداء داخل الجهات والمؤسسات، موضحة أن البرنامج استهدف شاغلي وظائف مدير عام فأعلي.

وتمثلت محاور البرنامج التدريبي في التنمية المستدامة واستراتيجية مصر2030، مفهوم ونشأة وتطور التنمية المستدامة، أهداف التنمية المستدامة، مفهوم الإدارة الاستراتيجية، دور الحوكمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مفهوم ومبادئ الحوكمة، دور المؤسسات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر2030، مفهوم وتعريف الأداء والعوامل المؤثرة عليه.