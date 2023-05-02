شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات: فتح آفاق تسويقية لرواد الأعمال الابتكارية فى الأسواق الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة التاسعة عشر من المؤتمر السنوي للجمعية الإفريقية للاستثمار المباشر ورأس مال المخاطر 2023 (الأفكا) في القاهرة، حيث يعتبر جهاز تنمية المشروعات شريكا استراتيجيا للمؤتمر في نسخته لهذا العام.

واستقبل باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ضيوف المؤتمر وعلى رأسهم، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك آبي مصطفى مدواكور الرئيس التنفيذي للجمعية الأفريقية للاستثمار المباشر AVCA وقيادات وصناع القرار وواضعي السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال من مختلف الدول الأفريقية.

وأكد باسل رحمي في تصريحات على هامش افتتاح فعاليات المؤتمر أن جهاز تنمية المشروعات يعمل في إطار من الشراكة لتوجيه المزيد من الاهتمام وحشد الموارد لأفريقيا من أجل تعزيز إطلاق إمكاناتها الاقتصادية، وخلق بيئة داعمة لريادة الأعمال للوصول إلى الشباب واجتذاب الاستثمارات للشركات الناشئة.

وأوضح رحمي أن الجهاز يسعى إلى فتح آفاق تسويقية جديدة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية المصريين في الأسواق الأفريقية الواعدة، ودعمهم للتوسع خارجيا، فضلا عن عمل الجهاز على مشاركة الخبرات اللازمة في مجال تنمية وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة الصغيرة وريادة الأعمال مع شركاء التنمية في مختلف دول القارة والمشاركة في نقل التجارب الناجحة بين كل الأطراف.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز إلى قيام الحكومة المصرية من خلال جهاز تنمية المشروعات وبالشراكة مع البنك الدولي بإطلاق أول صندوق استثماري "برنامج رأس المال المخاطر" بهدف الاستثمار في التمويل الموجه للمشروعات الناشئة مؤكدا على أن هذا البرنامج يستثمر بالفعل في الشركات المصرية الناشئة ويسمح لصناديق الاستثمار المصرية باستثمار جزء من رؤوس أموالها في الشركات الناشئة الأفريقية التي ترغب في العمل بمصر وكذلك الشركات المصرية الراغبة في التوسع في الدول الأفريقية وذلك إيمانا منا بضرورة التكامل مع دول القارة.